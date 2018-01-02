В России попало на видео, как хлеб для магазина собирают с земли

В городе Ялуторовске Тюменской области РФ грузчик рассыпал хлеб на пороге супермаркета. Затем он его собрал и доставил в магазин как ни в чем не бывало.

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Видеозапись снял возмущенный очевидец и опубликовал на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, как у служебного входа в супермаркет мужчина подбирает хлеб с земли и раскладывает его в тележки.

Как сообщал УНИАН, ранее в российском Омске в парке "Зелёный остров" разместили объявление, к котором попросили местных жителей не воровать еду у белок.