Жителей российского Омска попросили не объедать белок (фото)

В российском Омске в парке "Зелёный остров" размещено объявление, к котором местных жителей просят не воровать еду у белок.

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Объявление в центральном парке города заметил участник группы "Омск ВК" Виктор Белов. Авторы написанного утверждают, что корм белок может опасен для человека, поскольку существует возможность заразиться.

Ранее в ряде российских прокремлевских СМИ появилась новость с заголовком "В Украине голодные люди отбирают хлеб у голубей". Она базируется на заметке одесситки в Facebook.