Жителей российского Омска попросили не объедать белок (фото)
12:34, 29 мая 2017Курьёзы
2342 0
Интересное объявление в центральном парке заметил местный житель Омска.
Белка в парке, иллюстрация / REUTERS
В российском Омске в парке "Зелёный остров" размещено объявление, к котором местных жителей просят не воровать еду у белок.
Читайте такжеЖители Калифорнии пожаловались на серийные нападения белок
Объявление в центральном парке города заметил участник группы "Омск ВК" Виктор Белов. Авторы написанного утверждают, что корм белок может опасен для человека, поскольку существует возможность заразиться.
Ранее в ряде российских прокремлевских СМИ появилась новость с заголовком "В Украине голодные люди отбирают хлеб у голубей". Она базируется на заметке одесситки в Facebook.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter