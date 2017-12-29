В США акула чуть не откусила руку мужчине, который пытался ее спасти (видео)

Мужчина поймал акулу во время ловли рыбы во Флорида-Киз на прошлой неделе, пишет Daily Mail. Так, он пытался вытащить крючок из пасти животного, а акула резко начала двигаться и чуть не откусила руку своему спасителю.

Читайте такжеВ США мужчина пытался избежать ареста и прыгнул в океан, где его подстерегала акула (видео)Также издание опубликовало видео этого захватывающего момента.

После того, как акула успокоилась, мужчина смог вытащить крючок из рта животного, чтобы он мог вернуть ее в океан.

Ранее австралийском серферу удалось выполнить неожиданный трюк. Пытаясь поймать волну, парень проплыл прямо над акулой. Ужасающее видео зафиксировала нагрудная камера смельчака.