В США акула чуть не откусила руку мужчине, который пытался ее спасти (видео)
17:08, 29 декабря 2017Курьёзы
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В США мужчина чуть не лишился руки, спасая акулу, которую случайно поймал.
Спасая акулу, мужчина едва не лишился собственной руки \ www.wsj.com
Мужчина поймал акулу во время ловли рыбы во Флорида-Киз на прошлой неделе, пишет Daily Mail. Так, он пытался вытащить крючок из пасти животного, а акула резко начала двигаться и чуть не откусила руку своему спасителю.
Читайте такжеВ США мужчина пытался избежать ареста и прыгнул в океан, где его подстерегала акула (видео)Также издание опубликовало видео этого захватывающего момента.
После того, как акула успокоилась, мужчина смог вытащить крючок из рта животного, чтобы он мог вернуть ее в океан.
Ранее австралийском серферу удалось выполнить неожиданный трюк. Пытаясь поймать волну, парень проплыл прямо над акулой. Ужасающее видео зафиксировала нагрудная камера смельчака.
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