В США акула намертво впилась в живот мужчины (фото, видео)

Житель Флориды Эрвин Маккарти вышел с воды с небольшой акулой, которая впилась в его живот.

Животное так крепко вцепилось, что вырвать его не удавалось, поэтому было решено резать акулу и нажимать на нее, пока та не отпустит мужчину, передает news.com.au.

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"Не порежьте меня, не пускайте ее кровь на меня", – кричал Маккарти, когда акулу начали резать.

Когда живот мужчины удалось спасти, его обмыли от крови - на нижней его части остался след от укуса.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствуют кадры крови!

Как сообщал УНИАН, американскую порноактрису Молли Кавалли во время подводной фотосессии во Флориде укусила акула.