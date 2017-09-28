В США акула намертво впилась в живот мужчины (фото, видео)
15:58, 28 сентября 2017Мир
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Акула так крепко вцепилась, что было решено резать ее, спуская кровь.
Акула атаковала мужчину / Скриншот
Житель Флориды Эрвин Маккарти вышел с воды с небольшой акулой, которая впилась в его живот.
Животное так крепко вцепилось, что вырвать его не удавалось, поэтому было решено резать акулу и нажимать на нее, пока та не отпустит мужчину, передает news.com.au.
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"Не порежьте меня, не пускайте ее кровь на меня", – кричал Маккарти, когда акулу начали резать.
Когда живот мужчины удалось спасти, его обмыли от крови - на нижней его части остался след от укуса.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствуют кадры крови!
Как сообщал УНИАН, американскую порноактрису Молли Кавалли во время подводной фотосессии во Флориде укусила акула.
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