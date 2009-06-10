Times убеждает, что сидеть дома опаснее, чем летать

Несмотря на последнюю авиакатастрофу Airbus A330 над Атлантикой, летать на самолете все равно безопаснее, чем сидеть дома, пишет The Times.

«Возможно, необходимо чувство меры. Летать крупной авиакомпанией, вероятно, более безопасно, чем оставаться дома. К этому выводу легко прийти, если посмотреть на статистику травм и смертей на бытовой почве. Самолеты не более опасны, чем европейские поезда. За 15 лет работы около тысячи самолетов Airbus перевезли миллионы людей, и до прошлой недели ни одного человека не погибло», - пишет издание.

Газета заключает, что к падению этого самолета привела длинная цепь неудачных случайностей. Газета.ру