В Словакии в церкви сняли порнофильм прямо во время чтения проповеди (видео)
12:03, 13 декабря 2017Курьёзы
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Церковные чиновники разыскивают авторов скандального фильма и готовят материалы в суд.
За кадром слышно, как священник читает провоедь / скриншот
В Словакии католическая церковь собирается судиться против авторов порнофильма, который сняли в храме святого Николая в городе Прешов. Видео получило огласку лишь сейчас, хотя сняли его несколько лет назад, говорится в сюжете ТСН.
На кадрах - девушка входит в храм отнюдь не в церковном одеянии, а затем снимает даже его. Кроме того, на видео можно услышать, как священник за кадром читает проповедь.
Теперь церковные чиновники хотят найти авторов скандального фильма и готовят материалы в суд.
В Словакии католическая церковь собирается судиться с авторами порно-фильма, который сняли в храме
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