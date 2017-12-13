В Словакии в церкви сняли порнофильм прямо во время чтения проповеди (видео)

12:03, 13 декабря 2017
Курьёзы
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Церковные чиновники разыскивают авторов скандального фильма и готовят материалы в суд. 

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В Словакии католическая церковь собирается судиться против авторов порнофильма, который сняли в храме святого Николая в городе Прешов. Видео получило огласку лишь сейчас, хотя сняли его несколько лет назад, говорится в сюжете ТСН.

На кадрах - девушка входит в храм отнюдь не в церковном одеянии, а затем снимает даже его. Кроме того, на видео можно услышать, как священник за кадром читает проповедь.

Теперь церковные чиновники хотят найти авторов скандального фильма и готовят материалы в суд. 

Как сообщал УНИАН, на Полтавщине строительный комбинат оштрафовали за рекламу с эротическим подтекстом.

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Теги: #порнофильм в церкви