В хорошем настроении человек видит больше - ученые

Выражение "смотреть сквозь розовые очки", как выяснилось, не метафора, а биологическая реальность - в хорошем настроении люди способны видеть больше, чем в плохом, пишут психологи из университета Торонто в статье, опубликованной в Journal of Neuroscience.

"Хорошее и плохое настроение меняют режим работы зрительной коры головного мозга и то, как мы видим. В частности, наше исследование показывает, что когда мы в хорошем настроении, зрительная кора получает больше информации, в то время как плохое настроение приводит к "туннельному зрению", - отмечает профессор Адам АНДЕРСОН, слова которого цитирует РИА Новости.

А.АНДЕРСОН и его коллеги использовали магнитно-резонансную томографию, чтобы определить, как мозг обрабатывает визуальную информацию, когда человек находится в плохом, хорошем и "нейтральном" настроении.

Участникам экспериментов на короткое время (0,3 секунды) демонстрировали коллажи, состоящие из небольшой фотографии лица в центре, окруженной "пейзажем", например, изображением фасада дома. Чтобы сосредоточить внимание испытуемых на лице в центре, их просили определить пол человека. Как выяснилось, в плохом настроении люди видели лицо в центре, но не различали окружающий его "пейзаж". Напротив, в хорошем настроении испытуемые видели и лицо, и то, что его окружало.

Томография показала, что хорошее настроение увеличивало, а плохое снижало реакции одной из областей в парагиппокампе, части мозга, связанной с процессом распознавания "пейзажа".

"В хорошем настроении люди могут опознать больше объектов в своем окружении, что, возможно, звучит как хорошая новость, но это же может приводить к рассеиванию внимания", - отмечает один из авторов исследования Тэйлор ШМИТЦ.

Хорошее настроение, по его словам, "расширяет окно, сквозь которое мы смотрим на мир".