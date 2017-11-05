Вратарь немецкого клуба пнул невидимый мяч (видео)

Вратарь немецкого «Майнца» Робин Центнер стал участником курьезного эпизода в матче 11-го тура Бундеслиги с менхенгладбахской «Боруссией».

Читайте такжеВ матче польского чемпионата футболист обыграл вратаря и пробил в штангу пустых ворот (видео)

Центнер получил мяч перед своими воротами и собирался отдать передачу партнеру, но не заметил, как мяч прокатился мимо. В итоге вратарь махнул ногой по воздуху и только тогда обнаружил, что мяч находится уже в нескольких метрах позади. Центнеру удалось спасти ситуацию и не дать игроку «Боруссии» забить.

Курьезный эпизод произошел в первом тайме. Встреча прошла в субботу, 4 ноября, и завершилась со счетом 1:1.