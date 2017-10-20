В России медведь забрел на городской рынок (видео)

Сегодня рано утром в Елизовском районе Камчатки (РФ) мужчина увидел медведя, который ходил по территории рынка, расположенного у объездной дороги.

Информацию о медведе, вышедшем к людям, подтвердили в полиции, передает местное издание "Кам 24".

Читайте такжеВ США дикий медведь решил поучаствовать в массовом забеге

"Сегодня около семи часов утра позвонил мужчина, который сообщил, что в районе 26 километра видел медведя. Сотрудники, выехавшие на место, не обнаружили хищника. Возможно, к тому моменту он уже ушел в лес", – сообщил сотрудник пресс-службы краевого управления МВД.

При этом, по данным издания, местные жители утверждают, что медведь ходит вблизи жилых домов.

Как сообщал УНИАН, в июле медведь пять часов громил кухню спящего американца.