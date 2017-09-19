Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл (фото)
16:43, 19 сентября 2017Курьёзы
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Фотожабы с Дональдом Трампом всплывают в сети регулярно, но на днях их героем снова стал его предшественник.
Оригинал фото / Reddit
Семья бывшего президента США Барака Обамы в 2009 году приняла участие в высадке деревьев в парке Кенилворт Акватик Гарденс в Вашингтоне. На днях на форуме Reddit политику устроили фотошоп-батл.
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Снимок, который стал основой для огромного количества фотожаб, еще в первые 100 дней Обамы на посту сделал его штатный фотограф Пит Соуза, но пользователи обратили на него внимание только на днях. Вероятно, дело в том, что из фото можно сделать вывод, будто всю "грязную" работу сделала Мишель, а ее муж больше наблюдал, стоя в рубашке с белым воротничком.
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Больше фото можно посмотреть в нашей галерее.
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