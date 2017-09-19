Во время футбольного чемпионата на поле появился неугомонный четырехлапый "игрок" (видео)
14:11, 19 сентября 2017Курьёзы
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В сети появилось видео, сделанное во время одного из матчей чемпионата Аргентины, в ходе встречи "Арсенала" и "Сан-Лоренсо".
В тот момент, когда игрок одного из самых популярных аргентинских футбольных клубов готовился к подаче, на поле выбежал жизнерадостный пёс, принявшийся играть с мячом, передает TJournal.
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Футболисты обеих команд, а потом и персонал стадиона безуспешно пытались поймать животное, пока журналисты снимали его прыжки.
Позже местный телеканал в шутку пытался взять интервью у собаки, и та погрызла микрофон.
Как сообщал УНИАН, в августе во время бейсбольного матча между "Сент-Луис Кардиналс" и "Канзас Сити Роялс" на поле выбежал котенок, остановил игру и покусал стюарда.
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