Во время футбольного чемпионата на поле появился неугомонный четырехлапый "игрок" (видео)

В тот момент, когда игрок одного из самых популярных аргентинских футбольных клубов готовился к подаче, на поле выбежал жизнерадостный пёс, принявшийся играть с мячом, передает TJournal.

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Футболисты обеих команд, а потом и персонал стадиона безуспешно пытались поймать животное, пока журналисты снимали его прыжки.

Позже местный телеканал в шутку пытался взять интервью у собаки, и та погрызла микрофон.

Как сообщал УНИАН, в августе во время бейсбольного матча между "Сент-Луис Кардиналс" и "Канзас Сити Роялс" на поле выбежал котенок, остановил игру и покусал стюарда.