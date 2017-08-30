Вор наткнулся на "золотую жилу" в одесском храме: украл у настоятеля iPhone 6, дорогие часы и ювелирку

В Одессе ранее судимый житель Хмельницкой области обокрал храм Св. Марии Магдалины УПЦ МП. Об этом сайт 368.media узнал из определения Приморского райсуда Одессы.

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Вор унес с собой золотую цепь, крест с распятием, золотой браслет, наручные часы Patek Philippe за 15 тысяч гривен и iPhone 6. Ущерб составил 143 тысячи гривен.

В тот же день злоумышленника задержала полиция. Ему предъявили подозрение по ч.3 ст.185 УК. Согласно данным сайта Одесской епархии, настоятелем храма Св. Марии Магдалины является протоиерей Вячеслав Землянский.

Как сообщал УНИАН, в храме на Львовщине появилась фреска с горящим в аду Путиным.