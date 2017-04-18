В храме на Львовщине появилась фреска с горящим в аду Путиным (видео)

В Червонограде Львовской области на стене одного из храмов Украинской греко-католической церкви создали фреску с символикой нацистского и коммунистического режимов, а также человека, похожего на президента РФ Владимира Путина, горящего в адском пламени, передает Zaxid.net.

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В свою очередь, настоятель храма заявил, что на самом деле это "собирательный образ бюрократа и преступника".

"Кто-то видит, что это Путин, другие - что это бюрократ, который обокрал страну и не видит Воскресение даже в последние дни. А еще там есть герб СССР и немецкая свастика. Там горят те, которые были причиной слез, убийства, крови и смерти. Кто там, там есть по праву", - сказал настоятель отец Михаил.

На другой стене изобразили крещение Руси, еще на одной - выдающихся фигур УГКЦ и Украины, среди которых Андрей Шептицкий, Иосиф Слепой, Степан Бандера, Евгений Коновалец, Роман Шухевич, Тарас Шевченко, Иван Франко, Михаил Грушевский, гетманы Иван Мазепа и Богдан Хмельницкий.