Шокирующая встреча: гулявшие по парку туристы столкнулись с горным львом (видео)

В национальном парке "Секвойя" в американском штате Калифорния двое туристов встретили горного льва. Видеозапись с животным опубликовали в Twitter ABC News.

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Шокурующую встречу они сняли на видео, и за сутки ролик набрал 4,4 тысячи лайков. После того, как туристы увидели хищника, они решили уйти и не провоцировать зверя.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Hikers filming in Sequoia National Park suddenly spot a mountain lion and decide to slowly back away. https://t.co/PcpCN74HfVpic.twitter.com/QQrWwawnRC — ABC News (@ABC) August 9, 2017

Как сообщал УНИАН, на Трафальгарской площади Лондона женщина упала со льва.