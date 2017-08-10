Шокирующая встреча: гулявшие по парку туристы столкнулись с горным львом (видео)

19:40, 10 августа 2017
Курьёзы
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Встречу с животным туристы сняли на видео, которое свидетельствует о том, что испугались они не на шутку.

Туристы неожиданно встретили горного льва / Скриншот

В национальном парке "Секвойя" в американском штате Калифорния двое туристов встретили горного льва. Видеозапись с животным опубликовали в Twitter ABC News.

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Шокурующую встречу они сняли на видео, и за сутки ролик набрал 4,4 тысячи лайков. После того, как туристы увидели хищника, они решили уйти и не провоцировать зверя.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, на Трафальгарской площади Лондона женщина упала со льва.

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Теги: #встреча с горным львом#туристы в нацпарке США