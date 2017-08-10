Шокирующая встреча: гулявшие по парку туристы столкнулись с горным львом (видео)
19:40, 10 августа 2017Курьёзы
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Встречу с животным туристы сняли на видео, которое свидетельствует о том, что испугались они не на шутку.
Туристы неожиданно встретили горного льва / Скриншот
В национальном парке "Секвойя" в американском штате Калифорния двое туристов встретили горного льва. Видеозапись с животным опубликовали в Twitter ABC News.
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Шокурующую встречу они сняли на видео, и за сутки ролик набрал 4,4 тысячи лайков. После того, как туристы увидели хищника, они решили уйти и не провоцировать зверя.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
Hikers filming in Sequoia National Park suddenly spot a mountain lion and decide to slowly back away. https://t.co/PcpCN74HfVpic.twitter.com/QQrWwawnRC— ABC News (@ABC) August 9, 2017
Как сообщал УНИАН, на Трафальгарской площади Лондона женщина упала со льва.
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