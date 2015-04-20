На Трафальгарской площади Лондона женщина упала со льва

Пострадавшая, упавшая с высоты более трех метров, получила серьезные травмы головы и была доставлена в больницу на вертолете скорой помощи, который приземлился прямо на площади, сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам врачей, полученные ею травмы не опасны для жизни, а полиция не усмотрела в происшествии ничего подозрительного.

В последнее время власти Большого Лондона не раз призывали запретить людям залезать на львов на Трафальгарской площади, в основном в интересах защиты самого памятника.

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По словам чиновников, туристы и так уже нанесли значительный ущерб скульптурам, и если не вмешаться, могут и вовсе их разрушить.

Однако фонд "Английское наследие" (English Heritage) выступает против такого запрета, полагая, что эта мера станет очень непопулярной.