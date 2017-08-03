Круче Шварценеггера: президент Туркменистана лично проверил боеспособность армии и показал, как держать оружие (видео)
11:38, 03 августа 2017Курьёзы
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Глава государства целится по мишеням из огнестрельного оружия, как герой боевика.
На видео также можно наблюдать, как глава государства целится в мишени ножами / скриншот
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично проверил боеспособность армии и уровень подготовки военных. Соответствующее видео появилось в сети.
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На видео также можно наблюдать, как глава государства целится в мишени ножами, а также обучает военных, как правильно держать оружие.
Юзеры Facebook под видео сразу же отреагировали.
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