Круче Шварценеггера: президент Туркменистана лично проверил боеспособность армии и показал, как держать оружие (видео)

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично проверил боеспособность армии и уровень подготовки военных. Соответствующее видео появилось в сети.

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На видео также можно наблюдать, как глава государства целится в мишени ножами, а также обучает военных, как правильно держать оружие.

Юзеры Facebook под видео сразу же отреагировали.