Круче Шварценеггера: президент Туркменистана лично проверил боеспособность армии и показал, как держать оружие (видео)

11:38, 03 августа 2017
Курьёзы
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Глава государства целится по мишеням из огнестрельного оружия, как герой боевика.

На видео также можно наблюдать, как глава государства целится в мишени ножами / скриншот

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично проверил боеспособность армии и уровень подготовки военных. Соответствующее видео появилось в сети.

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На видео также можно наблюдать, как глава государства целится в мишени ножами, а также обучает военных, как правильно держать оружие.

Юзеры Facebook под видео сразу же отреагировали.

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