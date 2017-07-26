Водитель Tesla жестко проучил полицейского (видео)
Сотрудник полиции остановил автомобиль из-за того, что у него не было переднего номерного знака.
Сотрудник полиции Днепропетровской области остановил водителя автомобиля Tesla на "солонянском посту" из-за отсутствия на авто переднего номерного знака.
Отметим, что компания Tesla на своих автомобилях не предусмотрела штатное место для установки госномера в передней части.
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Тем не менее, Правила дорожного движения в Украине предусматривают наличие двух номерных знаков - в передней и задней части автомобиля.
Водитель остановленного автомобиля настаивал, чтобы сотрудник полиции предпринял предусмотренные в случае данного нарушения меры, однако полицейский Дмитрий не захотел этого делать.
В ходе общения возник курьезный диалог:
(полицейский) – Я когда-то общался
(водитель)– С Илоном?
(п) – Ну, на Тесле общался
(в) – Ну, это Илон его звали?
(п) – Не, взрослый мужчина
(в) – Фамилия Маск была, не помните?
(п) – Не, не помню.
Закончилась история тем, что водитель и полицейский разошлись без фиксации нарушения ПДД.