Священник рассказал о "спутнице" Путина на Валааме

Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков утверждает, что на заднем сидении машины, на которой президент России Владимир Путин ездил на Валааме, была красная коробка с иконой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Также Волков говорит, что с российским президентом якобы был офицер Службы безопасности, который и держал якобы красную коробку с иконой.

"Президент приехал на машине за рулем, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер СБП (что вполне естественно) и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона. Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через 10 минут, могу сказать, что это была тяжелая икона, вряд ли президенту было бы сподручно с ней идти в храм", - уверяет Волков.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин прибыл на Валаам в компании неизвестной личности. Такие выводы сделало издание "Дождь", просмотрев соответствующее видео одного из российских телеканалов.

"Открыв дверь, Путин протягивает руку, чтобы помочь пассажиру выйти. Лица пассажира не видно, но видно, что он одет в красное. Предположительно, это женщина. Пассажир отказался выйти из машины, и при этом что-то указывал президенту пальцем", - говорилось в сообщении издания.