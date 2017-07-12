Новая женщина Путина?: РосСМИ застукали президента РФ в компании неизвестной особы

Российский президент Владимир Путин прибыл на Валаам в компании неизвестной личности. Такие выводы сделало издание «Дождь» просмотрев соответствующее видео одного из российских телеканалов.

Как сообщает издание, на видео видно, как Путин приезжает в Спасо-Преображенский монастырь, сам управляя MercedesML.

После того, как Путин припарковал авто и вышел с водительского места, он сразу же открыл дверь пассажиру на заднем сидении.

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«Открыв дверь, Путин протягивает руку, чтобы помочь пассажиру выйти. Лица пассажира не видно, но видно, что он одет в красное. Предположительно, это женщина. Пассажир отказался выйти из машины, и при этом что-то указывал президенту пальцем», - пишет издание.

Также сообщается, что после этого Путин закрыл дверь и пошел в храм, где его ждал патриарх. После посещения храма Путин поехал на другом Mercedes, но уже в компании патриарха, причем оба сели на заднем сидении.