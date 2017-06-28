В России автор законопроекта о легализации магов предложил запретить измены мужей

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить мужьям изменять супругам. Этот законопроект станет ответом на предложение штрафовать за нецензурную брань в семье, сообщает интернет-издание 47news в среду, 28 июня.

«Я решил пойти дальше — инициировать запрет мужьям изменять своим женам», — сказал Петров. Он не исключил, что виновный супруг может быть заключен под домашний арест.

Как доказывать факт измены, парламентарий пока не решил. В частности, достаточно ли будет информации от жены. Вместе с тем Петров уверен, что рассматривать подобные дела должен мировой суд.

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12 мая Петров рассказал, что планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект, регулирующий деятельность колдунов. Он предложил создать реестр владеющих сверхъестественными способностями лиц, а тем, кто попал в него, выдавать разрешение на работу.