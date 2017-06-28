В России автор законопроекта о легализации магов предложил запретить измены мужей
Он не исключил, что виновный супруг может быть заключен под домашний арест.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить мужьям изменять супругам. Этот законопроект станет ответом на предложение штрафовать за нецензурную брань в семье, сообщает интернет-издание 47news в среду, 28 июня.
«Я решил пойти дальше — инициировать запрет мужьям изменять своим женам», — сказал Петров. Он не исключил, что виновный супруг может быть заключен под домашний арест.
Как доказывать факт измены, парламентарий пока не решил. В частности, достаточно ли будет информации от жены. Вместе с тем Петров уверен, что рассматривать подобные дела должен мировой суд.
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12 мая Петров рассказал, что планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект, регулирующий деятельность колдунов. Он предложил создать реестр владеющих сверхъестественными способностями лиц, а тем, кто попал в него, выдавать разрешение на работу.