Британская домохозяйка выиграла 1,3 миллионов фунтов в онлайн-игре

47-летняя жительница Великобритании Анджела Нью выиграла 1,3 миллиона фунтов стерлингов в своей любимой онлайн-игре, пишет Фокус.

На кон Анджела поставила всего 25 пенсов. Как сообщают английские СМИ, теперь она планирует досрочно погасить ипотеку и немного отдохнуть.

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Анджела Сью зашла в свою любимую онлайн-игру по мотивам фильма "Гладиатор" рано утром, когда ее дети и муж крепко спали. Увидев сумму выигрыша, женщина испытала шок — ей и в голову не могло прийти, что ее маленькая ставка так сыграет.

"Я увидела количество денег и почувствовала, что я во сне. Мне просто стало плохо, и я не знала, что делать", - заявила счастливая Анджела.