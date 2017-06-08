Во Франции проводник поезда принял актера за террориста и вызвал полицию, пишет France Bleu.

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Инцидент произошел в одном из вагонов высокоскоростного поезда TGV, следовавшего из Марселя в Париж. 35-летний французский актер, закрывшись в туалетной комнате, репетировал сцену из пьесы, в которой звучали слова "оружие", "пистолет". Проводник принял мужчину за террориста и вызвал жандармов.

Парижского актера задержали и отправили на допрос. После беседы жандармерия заявила о "ложной тревоге".

Напомним, британец, спасаясь с места теракта в Лондоне, не бросил свое пиво.