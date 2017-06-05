Британец, спасаясь с места теракта в Лондоне, не бросил свое пиво

В соцсетях набирает популярность фотография, на которой среди бегущих с места теракта жителей Лондона оказался британец, старающийся не пролить пиво в пластиковом стакане. Об этом пишет Mashable.

Твит со снимком набрал уже более 31 тысячи ретвитов и почти 94 тысячи лайков. Автор публикации под ником @hmannella сопроводил фотографию подписью «Люди бегут с Лондонского моста, а этот парень справа не пролил ни капли. Боже, благослави британцев».

Многие пользователи отметили, что гордятся бесстрашием истинного жителя Лондона.

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Еще одним образом настоящего британца СМИ признали политического активиста Ричард Энджелла.

Энджелл ужинал в одном из ресторанов на лондонском рынке Боро и стал свидетелем теракта. "Внезапно мы поняли, что охранники спешно запирают двери, нам велели нагнуться и прикрыться. Люди ложились на пол, стучали по столам", - рассказал позже британец.

На следующий день Энджелл вернулся в ресторан, оплатил счет и оставил чаевые официантам.

"Персонал помогал посетителям вместо того, чтобы помочь себе. К тому же еда была прекрасна", - пояснил свои действия Энджелл.

Напомним, в результате терактов в британской столице погибли шесть человек.