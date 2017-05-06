Так воевали, что аж до Рейкьявика доходили: соцсети высмеяли Захарченко из-за незнания истории и географии
Главарь боевиков заявил, что его прабабушка "прошла Рейкьявик".
Пользователи соцсетей высмеяли слова главаря боевиков «ЛНР» Александра Захарченко о том, что его прабабушка попала в концлагерь «Рейкьявик». Видимо, как предположили юзеры, боевик имел в виду Равенсбрюк. Такое заявление боевик сделал во время брифинга, фрагмент которого появился в сети.
Моя прабабушка в 41-м попала в плен, прошел Бухенвальд, Освенцим, Рейкьявик. В Рейкьявике была освобождена американцами", - сказал Захарченко.
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Юзеры соцсетей засмеяли главного боевика «ЛНР» из-за его незнания географии и истории. Ведь город Рейкьявик – это столица Исландии, которая не была оккупирована немецкими войсками, а находилась под контролем Великобритании, а затем США.
Памятник бабушке #Захарченко в #Рейкьявикpic.twitter.com/bni2r2RLtJ— Rig Sec (@Rigsector) 5 мая 2017 г.
А диды то у некоторых так ваевале, что вплоть до #Рейкьявик доходили— UA Sector Макіївка (@gnzh2) 6 мая 2017 г.
Захарченко после того, как захватит Лондон, повернет танки на Рейкьявик!— Дональд Трамп (@DonaldJTrump71) May 5, 2017