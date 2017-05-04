"Просто добавь патриотического!": соцсети отреагировали на решение по скандальной Арке Дружбе народов

14:03, 04 мая 2017
Курьёзы
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Пользователи соцсетей уже предполагают, как будет выглядеть Арка Дружба народов.

Арку Дружбы народов долатають орнаментом / twitter.com/ukrpravda_news

27 апреля в центре Киева активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов. В ПС считают, что такое украшение арки - скрытая пропаганда ЛГБТ.

1 мая "Правый сектор" предложил свои варианты раскраски Арки Дружбы народов в Киеве: или перекрасить ее в национальные орнаменты, или в национальные орнаменты стран Европы, которые принимают участие в Евровидении-2017.

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Сегодня, 4 мая, Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что Арку Дружбы народов завершат украшать, украсив фрагментом орнамента.

Соцсети уже отреагировали на блокировку раскраски Арки и решение украсить ее фрагментом орнамента. Некоторые пользователи фантазируют, как она будет выглядеть, а кое-кто говорит, что любой конфликт легко уладить национальным орнаментом:

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Теги: #Киев#Арка дружбы народов#орнамент