"Просто добавь патриотического!": соцсети отреагировали на решение по скандальной Арке Дружбе народов

27 апреля в центре Киева активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов. В ПС считают, что такое украшение арки - скрытая пропаганда ЛГБТ.

1 мая "Правый сектор" предложил свои варианты раскраски Арки Дружбы народов в Киеве: или перекрасить ее в национальные орнаменты, или в национальные орнаменты стран Европы, которые принимают участие в Евровидении-2017.

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Сегодня, 4 мая, Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что Арку Дружбы народов завершат украшать, украсив фрагментом орнамента.

Соцсети уже отреагировали на блокировку раскраски Арки и решение украсить ее фрагментом орнамента. Некоторые пользователи фантазируют, как она будет выглядеть, а кое-кто говорит, что любой конфликт легко уладить национальным орнаментом:

Радужную Арку дружбы народов долатають украинским орнаментом https://t.co/eiL4XXOVBSpic.twitter.com/IVI2jylcWe — Українська правда (@ukrpravda_news) May 4, 2017