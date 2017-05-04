"Просто добавь патриотического!": соцсети отреагировали на решение по скандальной Арке Дружбе народов
Пользователи соцсетей уже предполагают, как будет выглядеть Арка Дружба народов.
27 апреля в центре Киева активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов. В ПС считают, что такое украшение арки - скрытая пропаганда ЛГБТ.
1 мая "Правый сектор" предложил свои варианты раскраски Арки Дружбы народов в Киеве: или перекрасить ее в национальные орнаменты, или в национальные орнаменты стран Европы, которые принимают участие в Евровидении-2017.
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Сегодня, 4 мая, Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что Арку Дружбы народов завершат украшать, украсив фрагментом орнамента.
Соцсети уже отреагировали на блокировку раскраски Арки и решение украсить ее фрагментом орнамента. Некоторые пользователи фантазируют, как она будет выглядеть, а кое-кто говорит, что любой конфликт легко уладить национальным орнаментом:
Радужную Арку дружбы народов долатають украинским орнаментом https://t.co/eiL4XXOVBSpic.twitter.com/IVI2jylcWe— Українська правда (@ukrpravda_news) May 4, 2017
«Показуха для приезжих» – временно перекрашена арка в Киеве не впечатлило ЛГБТ активистов и комментаторов #АРКАhttps://t.co/R2EIr3zWX5— oi5 (@oi5ru) April 27, 2017
Люди, назвавшие себя "Правым сектором" и "Свободой", остановили работы по раскраске арки "Дру #АРКА#РАБОТА#КИЕВhttps://t.co/M4gkNRgQqe— oi5 (@oi5ru) April 27, 2017