В Австралии крокодил забрался в палатку к туристу и укусил его за ногу

Как сообщает русская служба Би-би-си, по словам 19-летнего юноши, ему удалось отбиться от рептилии.

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Питер Розвелл вместе с семьей отдыхал на берегу реки Палм-Крик на севере континента. Ночью он проснулся в палатке от ощущения, что кто-то дергает его за ногу. Проснувшись, турист увидел крокодила "трех или четырех метров в длину". Розвелл отбился от крокодила и прогнал его обратно в реку. Как это ему удалось, не сообщается.

Сразу после инцидента сестра Розвелла отвезла его в больницу, чтобы обработать рану. Укус оказался не опасным для жизни.

Мэр близлежащего городка Кэтрин в беседе с репортерами отметила, что жители региона все чаще замечают крокодилов вблизи популярных мест отдыха на воде. Она призвала сократить их популяцию. "Мы вынуждены жить рядом с крокодилами, потому что им тоже принадлежит эта среда обитания, но это не значит, что мы должны подвергать себя опасности", - сказала мэр.