Мелания Трамп спасла президента от конфуза во время исполнения гимна США (видео)
01:33, 18 апреля 2017Курьёзы
4857
Первая леди США продемонстрировала способность мягко намекать мужу на ошибки.
Баррон, Мелания, Дональд Трамп / REUTERS
В ходе 139-й ежегодной пасхальной церемонии катания яиц в Белом доме президент США Дональд Трамп с супругой Меланией и сыном Барроном вышли на балкон.
Читайте такжеКличко упал с велосипеда по дороге на работу (фото)
Когда зазвучал национальный гимн, Мелания и Баррон положили руку на сердце, а Трамп - нет. Однако первая леди вовремя заметила это и мягко коснулась мужа, после чего он исправился.
Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, нанести авиаудар по авиабазе "Шайрат" в Сирии Трампа подтолкнула его дочь Иванка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter