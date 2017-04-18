Мелания Трамп спасла президента от конфуза во время исполнения гимна США (видео)

В ходе 139-й ежегодной пасхальной церемонии катания яиц в Белом доме президент США Дональд Трамп с супругой Меланией и сыном Барроном вышли на балкон.

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Когда зазвучал национальный гимн, Мелания и Баррон положили руку на сердце, а Трамп - нет. Однако первая леди вовремя заметила это и мягко коснулась мужа, после чего он исправился.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, нанести авиаудар по авиабазе "Шайрат" в Сирии Трампа подтолкнула его дочь Иванка.