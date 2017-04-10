В Австралии рэпер вплавь скрывался от персонала рыбного ресторана, чтобы не оплачивать счет
Задержанный за неуплату счета рэпер заявил, что уплыл из рыбного ресторана на помощь рожавшей на пляже подруге.
Австралийский рэпер Терри Пек по прозвищу 2pec, пообедавший на крупную сумму в рыбном ресторане, попытался скрыться от персонала вплавь, чтобы не платить по счету.
33-летний мужчина предстал перед судом в понедельник после инцидента в ресторане Omeros Bros на курорте Серферс Парадайз, пишет Русская служба BBC.
Сообщается, что он съел там двух омаров, осьминога, а также выпил 21 устричный шот с водкой и несколько бутылок пива.
"О Боже! Он один?" - спросила судья Джоан Уайт во время рассмотрения дела мужчины, которому предъявлены обвинения в краже и нападении, передает Эй-би-си.
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Счет за обед в ресторане превышал 450 долларов, но вместо того чтобы заплатить, Пек прыгнул в море и попытался уплыть.
Полиция на водных мотоциклах отправилась в погоню за рэпером, который позже объявил, что плыл на помощь подруге, в это самое время рожавшей на пляже, сообщают местные СМИ.
Терри Пек также заявил, что поданные ему омары были переварены. Представитель ресторана Марк Хуннибун отверг критику в адрес качества приготовления продуктов, заявив: "Мы гордимся тем, как прекрасно готовим наших омаров".
Австралийские СМИ уже нашли несколько примеров творчества рэпера, включая песню "Ози ози ози ой ой ой".