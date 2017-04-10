В Австралии рэпер вплавь скрывался от персонала рыбного ресторана, чтобы не оплачивать счет

Австралийский рэпер Терри Пек по прозвищу 2pec, пообедавший на крупную сумму в рыбном ресторане, попытался скрыться от персонала вплавь, чтобы не платить по счету.

33-летний мужчина предстал перед судом в понедельник после инцидента в ресторане Omeros Bros на курорте Серферс Парадайз, пишет Русская служба BBC.

Сообщается, что он съел там двух омаров, осьминога, а также выпил 21 устричный шот с водкой и несколько бутылок пива.

"О Боже! Он один?" - спросила судья Джоан Уайт во время рассмотрения дела мужчины, которому предъявлены обвинения в краже и нападении, передает Эй-би-си.

Читайте такжеРоссийскому рэперу L'One запретили въезд в Украину на три года

Счет за обед в ресторане превышал 450 долларов, но вместо того чтобы заплатить, Пек прыгнул в море и попытался уплыть.

Полиция на водных мотоциклах отправилась в погоню за рэпером, который позже объявил, что плыл на помощь подруге, в это самое время рожавшей на пляже, сообщают местные СМИ.

Терри Пек также заявил, что поданные ему омары были переварены. Представитель ресторана Марк Хуннибун отверг критику в адрес качества приготовления продуктов, заявив: "Мы гордимся тем, как прекрасно готовим наших омаров".

Австралийские СМИ уже нашли несколько примеров творчества рэпера, включая песню "Ози ози ози ой ой ой".