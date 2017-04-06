Мариупольский отряд морской охраны начал учения в Азовском море (видео)

16:30, 06 апреля 2017
Война
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Большая часть морского пограничного отряда – крымчане, которые остались верными присяге.

Пограничники проводят учения на море / Скриншот

Пограничники из Мариупольского отряда готовятся отражать наступление диверсантов с моря. Отряд вышел на усиленное патрулирование в Азовскую акваторию. В учениях приняли участие наиболее подготовленные корабли и экипажи, которые способны дать отпор врагу. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Вооружение в полной боевой готовности, бешеная погоня и стрельба на поражение – пограничники отрабатывают нападение диверсантов. Ребята расстреливают мишени одну за другой. Большая часть морского пограничного отряда – крымчане, которые остались верны присяге. Эти ребята говорят, что сделают все, чтобы по крайней мере с моря наша территория была защищена.

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Теги: #Мариуполь#море#учения#пограничники