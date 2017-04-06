Черный кот прервал выступление мэра Риги в прямом эфире (видео)

Выступление мэра Риги Нила Ушакова в прямом эфире программы "Прямые вопросы" прервало появление в кадре кота.

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Как видно из ролика, опубликованного Ушаковым на его YouTube-канале, кот запрыгнул прямо на стол, за которым сидел отвечавший в тот момент на вопросы телезрителей политик, и начал пить из его кружки.

Ушаков некоторое время в недоумении смотрел на кота. Затем он с улыбкой прогнал животное. Впрочем, к тому времени кот и сам уже собрался уходить.

Что за кот появился в кадре - неизвестно. Он черный, с белыми лапами. Известно, что в рижской ратуше живут два кота - Мурис и Кузя, которых мэр в 2011 году взял из приюта еще котятами. Однако их окрас - другой.

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