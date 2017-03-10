Выступление эксперта на Би-би-си стало хитом интернета из-за вмешательства его детей (видео)

Доцент Пусанского национального университета Роберт Келли комментировал сложившуюся после импичмента президента ситуацию в Южной Корее, когда в комнату без приглашения вошла его дочь, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Она оказалась не единственным возмутителем спокойствия в доме эксперта - за ней в кабинете появился еще один ребенок на ходунках.

This guest managed to keep his composure when his children interrupted his live @BBCWorld TV interview pic.twitter.com/3x5tgsVR8R — BBC News (World) (@BBCWorld) March 10, 2017

В ситуацию вмешалась неизвестная женщина. Она вывела детей, которые оказали слабое сопротивление. После этого она закрыла дверь в кабинет, безуспешно пытаясь оставаться незамеченной в эфире.

В результате инцидента доценту пришлось дважды принести извинения, а некоторые книги с его стола очутились на полу.