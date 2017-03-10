Выступление эксперта на Би-би-си стало хитом интернета из-за вмешательства его детей (видео)

16:31, 10 марта 2017
Курьёзы
1639 0

Среди интернет-пользователей растет популярность видеоролика из прямого эфира Би-би-си, на котором запечатлено внезапное появление детей эксперта по политической ситуации в Южной Корее.

Дети добавили в выпуск новостей немного радости / Кадр из видео Би-би-си

Доцент Пусанского национального университета Роберт Келли комментировал сложившуюся после импичмента президента ситуацию в Южной Корее, когда в комнату без приглашения вошла его дочь, сообщает Русская служба Би-би-си.

Читайте такжеВ США полиция показательно арестовала 10-летнего мальчика по просьбе его матери (фото)

Она оказалась не единственным возмутителем спокойствия в доме эксперта - за ней в кабинете появился еще один ребенок на ходунках.

В ситуацию вмешалась неизвестная женщина. Она вывела детей, которые оказали слабое сопротивление. После этого она закрыла дверь в кабинет, безуспешно пытаясь оставаться незамеченной в эфире.

В результате инцидента доценту пришлось дважды принести извинения, а некоторые книги с его стола очутились на полу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дети#курьезы#СМИ