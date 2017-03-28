В Киеве мужчина сделал из лоджии корабль (видео)

18:27, 28 марта 2017
Курьёзы
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Владелец квартиры у станции метро Арсенальная "построил корабль" прямо в центре Киева.

Майор морского флота на пенсии в Киеве превратил собственную лоджию в военный корабль. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Владелец квартиры у метро Арсенальная построил корабль прямо в центре Киева. Палубу положил на сваи, установил штурвал и пушки, и повесил флаги. Сам мужчина изготавливает кубки для разных видов спорта.

Ранее австралиец из картофелины и консервной банки смастерил фотоаппарат.

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