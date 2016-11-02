Австралиец из картофелины и консервной банки смастерил фотоаппарат (видео)
20:27, 02 ноября 2016Курьёзы
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Колин Лоу опубликовал в соцсети фотографии, снятые на чудо-фотоаппарат.
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Об этом сообщает ТСН.
К упомянутым материалам Колин Лоу добавил еще магнит, кинопленку, клейкую ленту и резинку.
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Изобретением человек похвастался на странице в соцсети.
Туда же выложил фотографии, снятые на чудо-фотоаппарат.
Фотоаппарат с картофелины и консервной банки смастерил австралийский фотограф
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