Австралиец из картофелины и консервной банки смастерил фотоаппарат (видео)

Об этом сообщает ТСН.

К упомянутым материалам Колин Лоу добавил еще магнит, кинопленку, клейкую ленту и резинку.

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Изобретением человек похвастался на странице в соцсети.

Туда же выложил фотографии, снятые на чудо-фотоаппарат.