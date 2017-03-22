Самойлова не едет на "Евровидение" в Киеве: реакция соцсетей

Такое решение было принято в связи с тем, что Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму, чем нарушила украинское законодательство, поскольку въехала на территорию Крыма с нарушением установленного Украиной порядка.

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Пользователи соцсетей же по-разному отреагировали на запрет. Некоторые считают, что в условиях войны с Россией такое решение было правильным, а другие думают, что это лишь дает повод России говорить об Украине.

#СамойловаПерсонаНонГрата

Перед законом всі рівні!І Пореченков, і Кобзон, і Самойлова pic.twitter.com/YHO0c6G24W — Леся Українка (@QBVgp9SkFAYkzDt) March 13, 2017

Окупантам не місце на Євробаченні ! #СамойловаПерсонаНонГрата — nazar vavryk (@vavryk7) March 13, 2017

Не потрібно робити #СамойловаПерсонаНонГрата Самойлову потрібно пустити в Україну притягнув до відповідальності і кинувши її за ґрати. — Morgan Freeman (@_Alexx0112) March 13, 2017

@ru_rbc Закон есть закон , крым Украинский по всем международным законам а Россия его аннексировала Самойлова незаконно пересекла границу — UshkevichM (@MiroslavUsh) March 22, 2017

"#меняневзяли на Евровидение из-за СБУ" могла бы написать Юлия Самойлова. — Vitalij (@saratov_owl) March 22, 2017

Видимо, теперь будет альтернативное Евровидение, где выступит Самойлова. А потом сравнят с результатами основного Евро. — Meter13 (@meter13) March 22, 2017

Була Самойлова в Криму, чи ні...яка різниця? Як взагалі може співати у нас в Києві представник окупанта і виборювати перемогу своїй країні? — УкраїнськаОсінь (@MirZnami) March 22, 2017

В то же время в Кремле заявляли, что не будут менять российского участника Евровидения-2017 в Киеве, если Юлию Самойлову не пустят в Украину. Кроме того, в России пригрозили бойкотировать все последующие конкурсы "Евровидения" из-за Самойловой.

Представитель Украины на Евровидении-2017, Фронтмен группы О.Torvald Женя Галич назвал предстоящее выступление представительницы России на Евровидении-2017 "совершенно гениальным ходом спецслужбы Российской Федерации".

В то же время, депутат Госдумы РФ от "Единой России" Иосиф Кобзон заявил, что "конкурс давно перестал быть творческим".

"Ничего не делать. Плевать на них триста раз, что еще сделаешь", - заявил он, передает ТАСС, прокомментировав таким образом запрет Самойловой на въезд в Украину.