Самойлова не едет на "Евровидение" в Киеве: реакция соцсетей

16:46, 22 марта 2017
Курьёзы
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Сегодня в СБУ сообщили, что ведомство запретило въезд в Украину участнице "Евровидения-2017" от России Юлии Самойловой на три года.

Самойлова ранее назвала

Такое решение было принято в связи с тем, что Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму, чем нарушила украинское законодательство, поскольку въехала на территорию Крыма с нарушением установленного Украиной порядка.

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Пользователи соцсетей же по-разному отреагировали на запрет. Некоторые считают, что в условиях войны с Россией такое решение было правильным, а другие думают, что это лишь дает повод России говорить об Украине.

В то же время в Кремле заявляли, что не будут менять российского участника Евровидения-2017 в Киеве, если Юлию Самойлову не пустят в Украину. Кроме того, в России пригрозили бойкотировать все последующие конкурсы "Евровидения" из-за Самойловой.

Представитель Украины на Евровидении-2017, Фронтмен группы О.Torvald Женя Галич назвал предстоящее выступление представительницы России на Евровидении-2017 "совершенно гениальным ходом спецслужбы Российской Федерации".

В то же время, депутат Госдумы РФ от "Единой России" Иосиф Кобзон заявил, что "конкурс давно перестал быть творческим".

"Ничего не делать. Плевать на них триста раз, что еще сделаешь", - заявил он, передает ТАСС, прокомментировав таким образом запрет Самойловой на въезд в Украину.

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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Украина#Россия#Евровидение-2017#Самойлова