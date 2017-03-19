Лидер О.Torvald высказался о представительнице России на Евровидении-2017

09:45, 19 марта 2017
Общество
19813

Галич назвал представительницу РФ на " Евровидении-2017 Самойлову "информационным солдатом".

Самойлова будет представлять РФ на Евровидении-2017 / Фото российский Первый канал

Фронтмен группы О.Torvald Женя Галич назвал предстоящее выступление представительницы России на Евровидении-2017 "совершенно гениальным ходом спецслужбы Российской Федерации", передает ТСН.

Читайте такжеПредставительница России на Евровидении-2017 рассказала о гастролях в оккупированном Крыму

Комментировать эту ситуацию бессмысленно, я хочу призвать всех людей, у кого будет чесаться сказать что-то, что, условно говоря. Нужно пускать, не нужно пускать, даже когда пустим или не пустим, делать какие-то комментарии и быть осторожными. Из-за того, что война - информационная, и Юля - информационный солдат", - прокомментировал артист свою позицию в отношении Самойловой.

Читайте такжедолжна поехать певица Юлия Самойлова.Читайте также

Читайте такжеподтвердили в Кремле

Читайте такжепримет взвешенное решение

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Россия#Евровидение#Самойлова