Лидер О.Torvald высказался о представительнице России на Евровидении-2017

Фронтмен группы О.Torvald Женя Галич назвал предстоящее выступление представительницы России на Евровидении-2017 "совершенно гениальным ходом спецслужбы Российской Федерации", передает ТСН.

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Комментировать эту ситуацию бессмысленно, я хочу призвать всех людей, у кого будет чесаться сказать что-то, что, условно говоря. Нужно пускать, не нужно пускать, даже когда пустим или не пустим, делать какие-то комментарии и быть осторожными. Из-за того, что война - информационная, и Юля - информационный солдат", - прокомментировал артист свою позицию в отношении Самойловой.

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