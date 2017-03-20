"Опции "замена" не существует": в Кремле объяснили, что будут делать, если Самойлову не пустят в Украину на Евровидение

В Кремле заявили, что не будут менять российского участника Евровидения-2017 в Киеве, если Юлию Самойлову не пустят в Украину из-за ее посещения оккупированного Крыма.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, будет ли РФ менять исполнителя или проигнорирует конкурс, если Самойлова не сможет въехать в Украину.

"Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции "как замена" не существует", - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, по информации российского «Первого канала», от РФ на Евровидение-2017 в Киев должна поехать Юлия Самойлова.

По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.

13 марта руководитель Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская заявила, что спецслужба примет взвешенное решение о въезде Самойловой на территорию Украины.