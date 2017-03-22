В России пригрозили бойкотировать все последующие конкурсы "Евровидения" из-за Самойловой

Россия будет бойкотировать не только "Евровидение-2017" в Киеве, но и все последующие конкурсы, если руководство песенного шоу не вступится за российскую участницу Юлию Самойлову, которой запретили въезд в Украину.

Об этом заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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"Конечно, Россия будет бойкотировать этот конкурс, и не только в Киеве, но и все последующие. Руководство "Евровидения" должно сказать своё слово, заявить, что такое решение украинских властей по Самойловой недопустимо. Но руководство "Евровидения" молчит, оно полностью политизировано и ангажировано", — заявил он.

Как известно, участнице "Евровидения-2017" от России Юлии Самойловой запретили въезд в Украину.

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму, чем нарушила украинское законодательство, поскольку въехала на территорию Крыма с нарушением установленного Украиной порядка.

Ранее в Кремле заявили, что не будут менять российского участника Евровидения-2017 в Киеве, если Юлию Самойлову не пустят в Украину.