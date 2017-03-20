18-летнего австралийца чуть не съел крокодил, когда он хвастался перед подружкой

18-летний австралиец едва не потерял руку, прыгнув в реку с крокодилами. Он захотел похвастаться перед иностранной подружкой, которая не обращала на него внимания, говорится в сюжете ТСН.

Еще сутки назад врачи не знали, удастся ли спасти руку парню по имени Ли де Поу.

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Отчаянный прыжок парень сделал из-за британской туристки Софи Патерсон, с которой они едва знакомы. "Он сказал: сейчас я прыгну и крокодилы меня не достанут", - рассказывает Софи.

Всем местным было известно, что купаться в реке не стоит. Однако пьяная компания только подбивала Ли "на слабо". Он прыгнул - и в шести метрах от берега едва не стал ужином. Крокодил схватил парня за левую руку.

"Вы видели кино "Челюсти" - вот это было как кадры из него. Кровь была повсюду. Ужас", - делится девушка.

"Я толкнул его в нос, а потом - прямо в глаз. И тогда он меня отпустил", - вспоминает Ли.

Приятели еле вытащили парня из воды и доставили в больницу. Руку, говорят врачи, удастся сохранить и даже со временем полностью вернуть ей подвижность. Вопрос только - успеет ли он выйти из больницы, пока Софи не вернется на родину в Британию. Но все могло закончиться намного хуже: на следующее утро из воды вытащили погибшего мужчину, который столкновения с аллигатором не пережил.