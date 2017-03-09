В Италии из офиса коммунистов украли бюст Ленина

Как передает Европейская правда, в минувшие выходные воры украли у коммунистов металлический бюст Ленина, деталь флага с серпом и молотом и монеты на сумму 30 евро, что лежали возле кофемашины. При этом копилка с 200 евро, звуковое оборудование и электроника их не заинтересовали.

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"Мы призываем воров вернуть нам эти вещи, ведь они имеют для нас большое символическое значение. Если это не был жест нашего запугивания, мы призываем их прийти к нам в гости и познакомиться с нашими идеями", - сказал глава ливорнского отделения партии Марко Чуппеси.