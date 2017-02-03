В Харькове в центре города появится ангел вместо Ленина (фото)
В Харькове определили победителя конкурса на лучший проект памятного знака на площади Свободы на замену Ленину, который упал в 2014-м году.
Итоги открытого блиц-конкурса подвели сегодня, 3 февраля, в Харькове, рассказали в пресс-службе харьковской городской власти.
"Обсудив представленные проекты, большинство членов жюри (10 из 12) отдало предпочтение памятному знаку в виде ангела на потолке вверху в окружении четырех фигур колоритных исторических личностей - внизу", - отмечается в сообщении.
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Также члены жюри одобрили идею предложить автору эскиза заменить фигуру ангела фигурой раннехристианского подвижника Антония Великого - покровителя Харьковского национального университета им. Каразина.
Всего в конкурсе приняли участие 29 эскизных проектов, в том числе авторов из США, Италии.
Как сообщал УНИАН, памятник Ленину на площади Свободы в Харькове демонтировали 28 сентября 2014 года.