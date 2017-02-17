На Мюнхенской конференции модератор не узнал президента Эстонии: "Кто вы и кого представляете"

Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что после открытия сессии вопросов из зала эстонский президент протянула руку, чтобы задать вопрос.

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«Вот эта леди хочет задать вопрос… Было бы хорошо, если бы вы сказали, кто вы и кого представляете», - объявил Стивенс в адрес главы государства.

В ответ на просьбу редактора Financial Times Кальюлайд представилась публике.

«Спасибо, я Керсти Кальюлайд, президент Эстонии», - ответила она.