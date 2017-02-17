На Мюнхенской конференции модератор не узнал президента Эстонии: "Кто вы и кого представляете"
18:46, 17 февраля 2017Курьёзы
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Модератор первой панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, ответственный редактор британской газеты Financial Times Филипп Стивенс не узнал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, назвав ее «этой леди».
Кайлюлвайд / REUTERS
Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что после открытия сессии вопросов из зала эстонский президент протянула руку, чтобы задать вопрос.
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«Вот эта леди хочет задать вопрос… Было бы хорошо, если бы вы сказали, кто вы и кого представляете», - объявил Стивенс в адрес главы государства.
В ответ на просьбу редактора Financial Times Кальюлайд представилась публике.
«Спасибо, я Керсти Кальюлайд, президент Эстонии», - ответила она.
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