В России коза "Меркель" родила козленка от интернет-звезды "Тимура"
09:02, 08 февраля 2017Курьёзы
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Победившая на конкурсе невест для козла Тимура в Приморском сафари-парке коза Меркель из Московской области родила от него козленка.
Коза Меркель / Твиттер Олега Сироты
Об этом сообщает РИА «Новости».
«У козы родился один козленок - мальчик. Он растет, пока имя ему не дали - пусть хозяин сам назовет его», - сказал он директор парка.
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По его словам, в данный момент ведется подготовка документов для того, чтобы отправить Меркель с козленком домой.
В ноябре 2016 года козел Тимур и тигр Амур отметили годовщину дружбы.
Ранее парк опубликовал набравшие большую популярность в соцсетях видеоролики, свидетельствующие о необычной дружбе козла и тигра. Как можно убедиться, просматривая видеоролики, козел Тимур и тигр Амур регулярно совершают совместные прогулки по парку.
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