В России коза "Меркель" родила козленка от интернет-звезды "Тимура"

Об этом сообщает РИА «Новости».

«У козы родился один козленок - мальчик. Он растет, пока имя ему не дали - пусть хозяин сам назовет его», - сказал он директор парка.

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По его словам, в данный момент ведется подготовка документов для того, чтобы отправить Меркель с козленком домой.

В ноябре 2016 года козел Тимур и тигр Амур отметили годовщину дружбы.

Ранее парк опубликовал набравшие большую популярность в соцсетях видеоролики, свидетельствующие о необычной дружбе козла и тигра. Как можно убедиться, просматривая видеоролики, козел Тимур и тигр Амур регулярно совершают совместные прогулки по парку.