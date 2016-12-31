Дирижера оркестра в Риме лишили работы за рассказ детям, что Санта-Клауса не существует

Об этом сообщили информационные агентства 31 декабря, передает Радио Свобода.

Отмечается, что дирижер Джакомо Лоприено 29 декабря был раздосадован холодным приемом, который юная аудитория устроила исполнению его оркестром диснеевского мюзикла «Frozen». Поэтому после шоу он устроил демарш.

Родители в социальных сетях выразили свое возмущение такими действиями Лоприено, поскольку их дети из-за откровений этого человека были доведены до слез.

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Организатор мероприятия, компания Dimensione Eventi, заявила, что «как и все, мы были шокированы заявлением, сделанным дирижером».

«То, что он сказал, является неприемлемым. Это была произвольное действие одного человека», – говорится в сообщении.

Организаторы отказались от сотрудничества с Лоприено, а позже опубликовали фотографию нового дирижера оркестра этого шоу, который стоял рядом с Санта-Клаусом.