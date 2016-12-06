В Черновцах три экипажа полиции вытаскивали из машины экс-милиционера, который ругался и кусался (видео)

Экипаж патрульных заметил машину, у которой не работал один из тормозных огней. Когда машину остановили, мужчина за рулем выругался на полицию и уехал.

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Патрульные догнали авто через несколько сотен метров, снова попросили показать документы. Водитель отказывался, оскорблял патрульных и хвастался связями в полиции, заявив, что он - экс-милиционер.

В итоге патрульным пришлось вытаскивать водителя из салона. Мужчина сопротивлялся, а потом укусил за руку одного из полицейских. В "операции" пришлось принять участие трем экипажам патрульных, а задержание "кусачего" гражданина заняло полчаса.