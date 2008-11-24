Большая панда покусала студента в Китае

Студент из города Гуйлинь в Южном Китае, забравшийся в вольер большой панды, поплатился за свою выходку здоровьем: животное укусило его за руку и ногу, сообщает в понедельник агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в зоопарке города Гуйлинь (Гуанси-Чжуанский автономный район). Двадцатилетний юноша, наблюдавший за животным вместе с другими посетителями зоопарка через забор, неожиданно перебрался через ограждение, чтобы поближе "пообщаться" с пандой. Животное расценило порыв общительного студента как угрозу и было вынуждено напасть первым. На помощь студенту тут же поспешили сотрудники зоопарка, благодаря чему юный натуралист отделался парой укусов.

Пострадавший студент доставлен в больницу.

Большая панда считается неофициальным символом Китая. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), панды в естественных условиях живут только на территории трех китайских провинций - Сычуань, Ганьсу и Юньнань, их насчитывается всего 1590 особей. В неволе содержатся около 300 панд.

Как правило, панда считается дружелюбным и безобидным животным. Нападения ее на человека очень редки.

РИА Новости