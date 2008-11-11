Качиньский будет угощать Ющенко мясом серны и старопольской водкой

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ по случаю 90-й годовщины восстановления независимости Польши устроит «королевский прием» в Национальном театре в Варшаве.

Как сообщает TVN24, к торжественному приему, который начнется в 20.00 по местному времени (21.00 – по киевскому), приготовлено, среди прочего, 700 килограммов утки и 100 килограммов овечьего сыра.

«В начале ужина подадим кусочки овечьего сыра с помидорами, льняным маслом и горячее блюдо - паштет из мяса серны в тесте с грибами. Затем будет бульон с овощами и сорбет, чтобы перебить вкус», - сообщил ответственный за меню на приеме Аркадиуш ДЮРАНТ.

Главным блюдом будет мазурский «судак» с соусом из раков или утка с капустой со специальным соусом с крупником.

Вегетарианцам будут предложены овощи, приготовленные на гриле.

На десерт гостям будут подавать кремовые пирожные с малиной.

Среди алкогольных напитков на столе, среди прочего, будет старопольская водка на меду.

Гостей будут обслуживать более 40 официантов.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Польшу для участия в торжествах по случаю 90-й годовщины восстановления независимости Польского государства.

Он планирует вечером вернуться в Киев и не будет присутствовать на торжественном приеме в Национальном театре.

Справка УНИАН. На торжества по случаю 90-й годовщины восстановления независимости Польши прибудут около 800 гостей из-за границы, среди которых, канцлер Германии, президенты Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии, Венгрии, Сербии, Афганистана, Хорватии, Черногории, Македонии, Украины и Грузии и представители Европейской комиссии.