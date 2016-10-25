В Нью-Джерси сгорел грузовик конфет со вкусом марихуаны
11:17, 25 октября 2016Курьёзы
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На этой машине по Америке ездили активисты, которые агитировали за легализацию легких наркотиков.
Иллюстрация REUTERS
В американском штате Нью-Джерси сгорел грузовик с конфетами со вкусом марихуаны. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Разрисованная машина была заполнена конфетами со вкусом марихуаны. Активисты ездили на ней по стране и агитировали за легализацию легких наркотиков. Автомобиль внезапно загорелся посреди дорожного затора.
Пожарные приехали вовремя, никто не пострадал, однако сгоревшее имущество оценивают в 50 тысяч долларов.
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