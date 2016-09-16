Русские продемонстрировали очередной "не имеющий аналогов в мире" хлам (видео)
16:10, 16 сентября 2016Курьёзы
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На съемках демонстрационного сюжета гусеничный робот опрокинулся на человека.
Скриншот
В сюжете российского пропагандистского телеканала "Звезда" боевой робот, не среагировав на стоящего перед ним человека, пытался на него наехать, но перевернулся.
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"Жертвой" боевой машины стал, вероятно, журналист, который до этого рассказывал о возможностях изобретения. Отрывок сюжета появился на видеохостинге YouTube.
Как сообщалось, в России во время учебных занятий в Челябинской области утонул танк, в результате происшествия пострадал механик-водитель. Он пережил клиническую смерть и самого инцидента не помнит.
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