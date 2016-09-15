В России на военных учениях утонул танк

По данному факту военно-следственным отделом СК России возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

В военно-следственном отделе по Чебаркульскому гарнизону СК России отказались от комментариев.

"В конце августа на Чебаркульском полигоне во время учебных занятий по преодолению водоема затонул танк. В результате инцидента механик-водитель пережил клиническую смерть, сейчас он жив, но инцидента не помнит", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в отношении двух других членов экипажа военно-следственным отделом по Чебаркульскому гарнизону СК России возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

"Следствие ищет доказательства тому, что танк залило водой по их вине, а они утверждают, что не виноваты - техника наполнилась водой сама", - отметил координатор движения "У военнослужащих тоже есть право" Ковалев.