В Бурятии задержаны активисты, встречавшие Медведева с плакатами "Денег нет. Держимся. Настроение плохое" (фото)

Так, перед приездом премьера РФ полиция задержала пикетчиков, передает arigus.tv.

Молодые люди на расстоянии примерно трёх метров друг от друга встали с плакатами "Денег нет. Держимся. Настроение плохое" и "Ушёл из школы в бизнес. Прогорел. Спасибо".

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"Сначала их увели за ограждение. А потом подошли сотрудники полиции и задержали", - сообщил автор видео.

Отмечается, что сейчас задержанные находятся в отделе полиции.

Ранее российский комик Семен Слепаков записал новую песню, в которой обыграл нашумевшие слова главы правительства РФ Дмитрия Медведева "Денег нет, хорошего вам настроения".